将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局2日目が26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「チキン南蛮弁当」「アイスティー」、永瀬は「おにぎりセット（豚汁・漬物・塩むすび・明太子）」「デミグラスと温玉チーズインハンバーグ（ご飯付き）」「ホッ