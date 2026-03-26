将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局2日目の対局中だ。藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）による運命の一戦は、いよいよクライマックスへ。優勢に立った藤井王将が防衛5連覇を決めるのか、永瀬九段が追い上げ悲願のタイトル奪取とするのか。今後の展開から目が話せない。【映像】藤井王将VS永瀬九段 大注目の最終局