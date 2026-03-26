舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第17回は「青春を過ごした大切な場所」です。（構成：大内弓子撮影：小林ばく）市村さんの＜今月のひとこと＞は…* * * * * * *「マサが出て行った……」僕が学んだ舞台芸術学院（舞芸）が、2026年3月