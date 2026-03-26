城崎温泉の開湯は奈良時代に遡り、道智上人（どうちしょうにん）の難行によって湧き出したと伝えられています。志賀直哉の短編小説『城の崎にて』の舞台としても有名で、文豪たちに愛された文学の香り漂う街並みが今も大切に守られています。この地の最大の特徴は、街全体を1つの大きな「宿」と見立てる考え方です。駅が玄関、道が廊下、旅館が客室、そして7つの外湯が共同浴場という独自の文化が息づいています。今日でも、多くの