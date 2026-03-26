Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは3月25日、自身のInstagramを更新。結婚式を振り返りました。【写真&動画】休井美郷、結婚式を振り返る「本当に感謝しています」休井さんは「まだまだ余韻が残る、結婚式」とつづり、バックショットを投稿。純白のウエディングドレスに身を包んだ美しい後ろ姿を披露しました。さらに動画では、『バチェラー・ジャパ