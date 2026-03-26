「このクルマに乗るのが一番楽しい」と語るティファニーブルーの愛車とは俳優の岩城滉一さんが2026年3月15日、自身の公式YouTubeを更新し、愛車のカスタムが完成したことを報告しました。今回公開されたのは「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成しました」というタイトルの動画。【動画】超カッコいい！ これが俳優「岩城滉一」が最も愛する「英国車」です！ 動画で見るつまり、もともとは