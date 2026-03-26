「新ヤリスクロス」発売も特別仕様車は完売!?トヨタの都会派SUV「ヤリスクロス」の一部改良モデルが、2026年3月2日に発売されました。ヤリスクロスは、コンパクトハッチ「ヤリス」をベースとした小型SUV。2020年8月の登場以来、ヤリスシリーズの中核をなすモデルへと成長しています。登場から6年目を迎える今回の一部改良では、内外装や装備面の見直しが行われました。【画像】超カッコイイ！ これが新たな「ヤリスクロス」で