Photo: SUMA-KIYO 充電器やUSBケーブル、マウスにタッチペン。これらをひとまとめにできるポーチは確かに便利ですが、深さのあるタイプだとどうしても底の方に小物が埋もれてしまい、何が入っているのか一目で把握しづらいのが難点でした。パッキングのたびにパズルのように配置を考えるのも面倒で、結局いつも中身をかき回して探すことになってしまうんですよね…。たくさん入れてもゴチャ