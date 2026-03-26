Storm Labelsが、初の公式ECサイト『Storm Labels Store（ストームレーベルズ ストア）』を開設する。 （関連：嵐 相葉雅紀の“変わらなさ”が人々の心を癒す長い付き合いでも掴みきれない愛らしい魅力） 4月1日10時（日本時間）よりオープンする同サイトでは、Storm Labelsからリリースしている堂本光一、嵐、NEWS、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、WEST.、なにわ男子などのCD、Blu-ray、DVDを幅広