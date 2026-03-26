安佐南区を流れる川で高濃度の有機フッ素化合物＝ＰＦＡＳが検出された問題で、周辺住民らが排出源の特定を広島市に求めました。 安佐南区を流れる荒谷川と支流の４地点では、広島市の水質調査で国の指針値の最大２８倍となるＰＦＡＳが検出されています。 市は原因について現段階では不明としていますが今後、地下水なども調べる方針です。 周辺住民らは上流域に民間の産業廃棄物処分場があることから、市に対して源流地点でも