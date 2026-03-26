26日、広島県の天気です。南部北部ともに晴れでしょう。昼間は気温が上がり、各地とも暖かくなる見込みです。週間予報です。27日・28日は全般に晴れる見込みです。その後は雲が多く、30日・31日は雨でしょう。《2026年3月26日 午前11時40分放送》