再整備が進められてきた広島競輪場の工事が終わり、アーバンスポーツを楽しめるエリアが初めて公開されました。 宮粼玲太記者「去年リニューアルした競輪場のすぐ隣にＢＭＸやスケートボードが楽しめる場所が完成しました」 初公開されたエリアでは、自転車を使ってトリックを競い合うＢＭＸフラットランドやスケートボードなどを楽しむことができるほか、初心者から上級者まで