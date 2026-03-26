一家4人が殺害された事件で再審無罪が確定した袴田巖さんが検事総長に名誉を毀損されたとして国を訴えた損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が3月26日、静岡地方裁判所で開かれ、国は棄却を求めて争う考えを示しました。 【動画】検事総長談話は「犯人視したものではない」国は争う姿勢示す 袴田巖さんの“名誉毀損”訴訟＝静岡地裁 この裁判は1966年に静岡県清水市（現・静岡市清水区）で起きた一家4人殺害事件の犯人として一度、死刑