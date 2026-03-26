26 日朝、呉市の住宅で女性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。警察によると、死亡したのはこの家に住む角戸えり子さん（73）です。家族から通報を受けて駆け付けた警察官が室内で血を流して倒れている角戸さんを発見。意識不明の状態で市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。通報者は夫とみられ、「妻を殺した」という趣旨の内容だったということです。通報した夫