３月２７日のプロ野球開幕を前に、新庄剛志監督がいまの心境を明かしました。（新庄剛志監督）「スタートダッシュというよりも（開幕シリーズで）３つ勝ってエスコン戻ってきて３つ勝ってしか考えていない」２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの最後の練習に臨んだファイターズ。新庄監督が選手の状態を入念にチェックする様子がたびたび見られました。シーズン前最後の会見に臨んだ新庄監督は、