木原官房長官は、日米首脳会談の内容についての日本側の発表から台湾に関する記述が削除されたとの一部報道について、「事実は全くない」と否定しました。日米首脳会談のあとアメリカが発表した「ファクトシート」では、台湾海峡の平和と安定に関して「地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠な要素」などとする記述がある一方、日本側の発表には台湾に関する記述がありません。これについて、“高市総理の指示により台湾に関する記述