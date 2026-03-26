阪神甲子園球場では、2026年プロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる4月7日の東京ヤクルトスワローズ戦から、阪神タイガースの藤川球児監督および選手22人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売する。【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など大人気メニュー『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』に加え、新登場の『思い出の味！及川の豚丼弁当』、『イケメン熊谷のニコニ