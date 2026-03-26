部下を大声でどなるなどのパワーハラスメントを繰り返したとして、大阪母子医療センター（大阪府和泉市）を運営する大阪府立病院機構が、センタートップの倉智博久総長（７６）を減給１か月の懲戒処分としたことが複数の関係者への取材でわかった。処分は２５日付。関係者によると、倉智氏は２０２２年度、部下を指導する際にどなったり、机を強くたたいたりした。また、部下の仕事の進め方について、「それは絶対に許さんぞ」