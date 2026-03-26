2月18日、プラットフォームを巡る裁判でロスの法廷に到着するメタのザッカーバーグCEO/Mike Blake/Reuters via CNN Newsourceニューヨーク（CNN）米カリフォルニア州の陪審は25日、巨大ハイテク企業が若い女性を意図的に中毒にさせ、精神的健康を害したとして訴えられた画期的な訴訟を巡り、メタとユーチューブに対してすべての訴因に責任があるとする判断を下した。陪審はメタとユーチューブについて、プラットフォームの設計が杜