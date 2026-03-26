３月８日の中山９Ｒ・湾岸Ｓでマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）を勝利に導き、史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成した横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝への記念品贈呈が３月２６日、美浦トレセンで行われた。大記録を達成した中山競馬場から、ご当地の千葉県産の「いちご」３０００粒と千葉県船橋市の特産品の「のり」が同騎手に贈られた。会場となった調教スタンド内の記者会見場に