女優の本田翼が２６日、「バーバリービューティ」のフレグランス「ＢＵＲＢＥＲＲＹＨＥＲＳＡＫＵＲＡＪＯＵＲＮＥＹ」ポップアップオープニングイベントに出席した。春らしいトレンチコート姿で登場した本田は、桜をテーマにしたポップアップにちなみ、花見の予定を尋ねられると「友達を一応誘ってみたんですけど、なんか応えてもらえなくて…」と苦笑い。「私の周りは、先の予定を決めたくない友達が多くて。『明日