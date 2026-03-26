◆センバツ第８日▽２回戦英明―東北（２６日・甲子園）東北（宮城）は英明（香川）に敗れ、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年以来、２２年ぶり６度目となる８強入りを逃した。東北の先発は右腕の和泉寛太（３年）。初回先頭打者に右前打を許すと、二盗を許すなど無死一、三塁のピンチを背負った。遊ゴロの間に三塁走者が生還し、先制を許した。直後の攻撃、１番打者・松本叶大（３年）の四球を選ぶも続