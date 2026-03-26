大阪維新の会・創設者のひとりで前大阪市長の松井一郎氏が２６日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演し、３度目の大阪都構想について言及した。都構想をめぐっては今月９日、大阪府議会に吉村洋文知事が都構想の制度設計を話し合う「法定協議会」の設置議案を提出したが、継続審議とし３月議会が終了。大阪市議会では議案が提出されなかった。松井氏は「大阪市長の横山（英