「ザ・ボス」ことブルース・スプリングスティーンが、ミネソタ州セントポールで２８日に開催されるトランプ大統領への抗議イベント「ノー・キングス・ラリー」（王様はいらない）で、最新シングル「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」を演奏することを表明した。米誌ピープルが２５日、報じた。この曲は、ミネソタ州の同市で続いている移民税関執行局（ＩＣＥ）に対する抗議活動を題材にしたもので、１月にリリースされた。当時、