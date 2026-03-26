俳優の杉野遥亮が２６日、「バーバリービューティ」のフレグランス「ＢＵＲＢＥＲＲＹＨＥＲＳＡＫＵＲＡＪＯＵＲＮＥＹ」ポップアップオープニングイベントに出席した。丸刈り姿で登場した杉野は「自分にとって香水とは？」という質問を投げかけられ「自分を守ってもらっている感覚は強いかもしれない」と回答。「今、坊主（頭）になって、それこそ髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがない。ふわっと自