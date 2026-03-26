ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。２５日までに自身のＳＮＳを更新した佐野。「２８歳になりました！応援してくださる皆さん、いつも本当にありがとうございます！！」と書き出し、大きな「２８」の風船の前での写真をアップ。「上京して早１０年。うまく行ったことも行かなかったことも色々あるけど、全部正解にできた気がします。これから先どんな選