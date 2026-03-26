30万本の花が長島町を彩る「夢追い長島花フェスタ」があさって28日から開催されます。 MBCを訪れた長島町のPR隊に今年の見どころを聞きました。 今年で16回目となる「夢追い長島花フェスタ」。チューリップやペチュニアなど100種類およそ30万本の花を楽しめます。 先週、長島町のPR隊がMBCを訪れ、今年の見どころなどPRしました。 長島町指江にあるメイン会場「サンセットの丘」に加え、町内を一周する沿道にも花が植