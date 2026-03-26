【新興国通貨】ドル人民元は６．９０台推移＝中国人民元 ドル人民元はドル全面高の流れもあって６．９０台にしっか利乗せて上昇。一時６．９０７９元を付けた。対円では２３.１０円前後。ドル円の上昇もあり、買いが優勢。２４日の高値を超え、月曜日に付けた２３．１３２円に迫る動き。 CNYJPY 23.101 USDCNY6.9053