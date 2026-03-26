【新興国通貨】ドルペソはやや落ち着いた動き＝メキシコペソ ドルメキシコペソは２３日のドル全般の急落の後、１７．７０－１７．９０ペソレンジでの推移、直近はレンジの中央値前後。ペソ円はドル円の上昇もあり８．９８円を一時付けた。 USDMXN17.790MXNJPY8.966