リンクをコピーする

160.66エンベロープ1%上限（10日間） 160.49ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.50現値 159.0710日移動平均 158.71一目均衡表・転換線 158.3121日移動平均 157.48エンベロープ1%下限（10日間） 156.95一目均衡表・基準線 156.38100日移動平均 156.13ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０円台半ばに控えている。１