西村徳文（c）SANKEI 野球界の一大イベント、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、連覇を狙った日本がベスト8で敗退し、日本を下したベネズエラの初優勝で幕を閉じた。そのWBCからセンバツ高校野球へと熱戦は引き継がれている。 筆者は、16年ぶりに聖地・甲子園に帰ってきた帝京に注目していた。開幕戦で沖縄尚学と対戦し、逆転で昨夏王者を撃破。2回戦は中京大中京に延長タイブレークの末に敗