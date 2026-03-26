GRGWS-GSPK M825 BK ゲオストアは、サブウーハー付きの2.1chゲーミングサウンドバー「GRGWS-GSPK M825 BK」を直販サイトにて発売した。全国のゲオショップ約790店舗では27日より順次発売する。価格は4,378円。 サウンドバーには10W×2のフルレンジスピーカーを搭載。20Wの独立サブウーファーを組み合わせ、計40W出力の2.1chシステムで、「ゲーム中にも深い没