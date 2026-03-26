お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。衝撃を受けた妻の行動を明かした。今年1月に再婚を発表した和田。SNSで気をつけていることについて聞かれると「妻が、僕らのデート動画を勝手にTikTok（ティックトック）に上げてて」と切り出した。ワケ知り顔の「かまいたち」濱家隆一が「何ていうアカウントでしたっけ？」と聞くと、