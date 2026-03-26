今回は、30歳になった直後にフラれた彼氏への復讐を考えたエピソードを紹介します。「30歳になったら結婚しよう」と言っていたのに…「私には、大学卒業後から7年付き合っていた元カレがいましたが、私が30歳になった直後にフラれ、ショックでした。というのも元カレは『30歳になったら結婚しよう』と何度も言ってくれていて、私もその言葉を信じて待っていたわけですから。しかもその後、元カレが私と付き合っていた頃、20代前半