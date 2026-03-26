【週刊少年チャンピオン 2026年No.17】 3月26日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.17」を3月26日に発売した。特別定価は400円。 今号の表紙と巻頭グラビアには、昨年のデビュー以来、圧倒的な美ボディでグラビア誌を席巻中の溝端葵さんが登場。まばゆいイエローの水着で微笑む姿や、黒いビキニに白いヴ