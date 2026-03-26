宮野真守が、昨年開催したライブツアー『MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～』の模様を収録したライブBlu-rayを6月10日にリリースする。 （関連：宮野真守、束の間のバケーションへ誘った横浜アリーナ公演遊び心と攻めの姿勢――笑顔を生み出す“表現者”の真髄） リリースの発表とともに、今作のジャケット写真も公開。ライブツアーの