U23アジアカップ優勝から2か月が経ち、再び日の丸を着ける。U-21日本代表MF石渡ネルソン(C大阪)は「また活動が始まって、高いレベルが求められる。いいパフォーマンスを発揮しないと居続けられない」と気を引き締めた。今回の活動でU23アジア杯メンバーは約半分。特に、中盤の攻撃的ポジションではMF佐藤龍之介がA代表に、MF大関友翔が怪我を負ったため不在となった。韓国遠征直前の国内練習では、これまで代表でアンカーを務