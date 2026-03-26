7月17日に公開される山崎賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』の追加キャストとして、志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとし、笹野高史の出演が発表され、あわせて本編映像を使用した特報映像が公開された。 参考：吉沢亮、『国宝』受賞で再注目されるストイックな俳優像『ばけばけ』錦織に宿った魂の芝居 本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した大ヒットシリーズの第5弾。本作で