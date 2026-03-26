ジャパン・ティッシュエンジニアリングはストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７４９円でカイ気配となっている。きょう午前１１時ごろ、皮膚欠損の治療を目的とする医療機器「Ａｌｌｏ－ＪａＣＥ０３」（アロジェイスゼロスリー）について、厚生労働省へ製造販売承認申請を行ったと発表しており、材料視した買いが流入している。Ｊ・ＴＥＣによると、他家細胞を原材料とした乾燥培養表皮の製造販売承認申請