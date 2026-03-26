パリ五輪レスリング女子68キロ級銅メダリストの尾粼野乃香（23）が3月23日に自身のInstagramを更新し、慶應義塾大学を卒業したことを報告した。投稿では「Thank you, Keio.」とつづり、卒業証書を手にした写真を公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 公開された写真では、尾粼が淡い黄色の着物に緑のはかま