MLB Japanが3月24日、Instagramを更新。シカゴ・カブス所属の今永昇太（32）へのインタビュー動画を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿されたのは、今永にキャンプ期間の振り返りや昨シーズンとの違いなどについて質問したインタビュー動画。今永はキャンプ期間の振り返りについて「オフシー