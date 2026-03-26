ユタ・ジャズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月26日（木）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 110 - 133 ワシントン・ウィザーズ NBAのユタ・ジャズ対ワシントン・ウィザーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリードし20-33で終了する。第2クォータ