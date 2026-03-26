日経225先物は11時30分時点、前日比260円安の5万3220円（-0.48％）前後で推移。寄り付きは5万3390円と、シカゴ日経平均先物（5万3640円）にサヤ寄せすることなく売りが先行した。直後につけた5万3250円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万3920円まで上げ幅を広げる場面もみられた。買い一巡後は5万3700円～5万3900円辺りの高値圏での保ち合いを継続。しかし、終盤にかけてレンジを下抜けると、一気に5万3100