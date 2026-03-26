歩行者の交通事故を防ごうと、熊本市の横断歩道に、プロバスケットボールチーム「熊本ヴォルターズ」と連携した路面表示シートが設置されました。 【写真を見る】ぼるたん と にしまるが「とまれぇ～！」 歩行者の交通事故防止へ熊本 足元で一時停止を呼びかける「とまれシート」には、ヴォルターズのマスコット「ぼるたん」と、熊本市西区の健康まちづくりキャラクター「に