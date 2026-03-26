ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が25日、自身のXを更新。カットしたニューヘアを披露した。【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典岩田は、投稿にハサミの絵文字を付け、シャツやネクタイまで全てブラックで統一したスタイリッシュなスーツ姿での新しいヘアスタイルの写真を投稿。これまでの雰囲気から心機一転、前髪を下ろした軽やかなカットを施した姿を公開した