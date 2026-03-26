女性を全国の性風俗店に紹介するスカウトグループ「アクセス」の代表の男に、懲役4年6か月の実刑判決が言い渡されました。スカウトグループ「アクセス」の代表・遠藤和真被告は、2023年から翌年にかけて、全国の性風俗店に女性10人を紹介し、違法に得た「スカウトバック」と呼ばれる報酬などおよそ8300万円を現金で郵送させて隠した罪に問われています。東京地裁は26日の判決で「スカウト組織が常習的かつ職業的に多数の女性の尊厳