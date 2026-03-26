福岡地裁田川支部はきょう、保育園児への暴行の罪に問われていた元保育士・中村麗奈被告（25）に対し、拘禁刑2年、執行猶予4年を言い渡しました。判決などによりますと、中村被告は去年、当時勤務していた福岡県田川市の「松原保育園」で、園児9人に対し、頭を殴るなどの暴行を加えました。判決で中山知裁判官は、「被害を伝える力を十分に有していない園児に何度も暴力を振るう悪質なものだ」と指摘しました。