国の特別天然記念物であり、日本最大級の鶴であるタンチョウの衝撃的な姿を捉えた写真がSNSで話題を集め、驚きの声が寄せられている。【映像】タンチョウが豪快に“飛び蹴り”する決定的な瞬間投稿したのは、ℇiji'sさん（@_emiriku_）。「仲良くしましょうね」というコメントとともに雪原で2羽のタンチョウが対峙する写真をSNSに投稿した。奥の1羽が大きく翼を広げて高くジャンプし、手前の1羽に対してまるで飛び蹴りを