フジテレビ系「ラムネモンキー」は２５日、最終回を迎えた。マチルダ失踪事件の全容が明らかになるが、以前「あの女は俺がやった」と豪語していたアホの八郎がまさかの人物だったことが発覚した。アホの八郎こと、多胡秀明（梶原善）は、以前「あの女は俺がやった」と豪語し、キンポー（津田健次郎）からブン殴られていた。若い頃は酒に酔っぱらい、上映会でも絡みだし、ランボーにつまみ出されるなどしていた。ユン、チェン、