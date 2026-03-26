ダウンタウン浜田雅功（62）が、25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）にMCとして出演。浜田の異変にネットが反応した。浜田は通常通り、番組MCとして出演。その浜田はうっすらとヒゲを生やしていた。番組内ではヒゲについての言及はなかった。Xでは、浜田の異変に「浜ちゃんがヒゲ全国放送の番組でひげ剃ってないの珍しいな」「浜ちゃんが髭生やしてたのが気になったんだけど、単なるイメチェン